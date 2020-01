All’Unisannio studenti e ricercatori dall’Uzbekistan Questa mattina l'incontro con il Rettore, Gerardo Canfora

Il rettore dell’Università degli Studi del Sannio Gerardo Canfora ha incontrato stamani la professoressa Dilshoda Gafurova dell’Università Uzbeka Tashkent University of Information Technology insieme ai docenti Unisannio Francesco Lamonaca e Matteo Rossi. La professoressa Gafurova è ospite per due mesi presso l’ateneo sannita nell’ambito del Progetto PEEI (Project for Extra European Internship - Progetto di tirocinio extra europeo). "Scopo del progetto - fanno sapere dall'Ateneo sannita - è quello di consentire la crescita culturale e professionale dei giovani studenti e ricercatori dell'Uzbekistan. Sono previste nello specifico attività pratiche di tirocinio nei Dipartimenti di Ingegneria (DING) e di Diritto Economia Management e Metodi quantitavi (DEMM) dell'Università del Sannio e nei Reparti di Neonatologia e Dermatologia dell'Ospedale San Pio, con il sostegno economico dell'Arcidiocesi di Benevento. In particolare, la professoressa Gafurova porterà avanti studi scientifici in collaborazione con il professor Lamonaca del DING, responsabile scientifico del progetto, e il professor Rossi del Demm. Gli studi vertono sul ruolo dei Venture Capital nello sviluppo dell’Information Technology Entrepreneurship e su come misurare oggettivamente e quantitativamente questo ruolo. Lo studio dell’imprenditorialità nell’ICT e dei finanziamenti privati a sostengo rappresentano un argomento interdisciplinare, di grande interesse anche per il governo uzbeko che ha deciso di sostenerne totalmente i costi. Le attività di collaborazione scientifica si rafforzeranno ulteriormente nei prossimi mesi, quando altri studiosi saranno ospiti dell’ateneo sannita e dell’Ospedale San Pio. Prossimamente è in programma l’arrivo all’Unisannio di due studenti di ingegneria della Tashkent University of Information Technology a cui seguiranno due dottori uzbeki della Tashkent Pediatric Medical Institute".