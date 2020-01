Fp Cgil: nominata nuova segreteria provinciale Dentro Palatella e Tizzani: lascia il "veterano" Pompeo Taddeo

La FP CGIL di Benevento rinnova la Segreteria Provinciale, a comunicarlo è la Segretaria in carica Giannaserena Franzè. Lo scorso dicembre, infatti, dopo essere giunto a naturale scadenza, è terminato il mandato dei componenti della segreteria uscente, che si rinnova al proprio interno con l’ ingresso dei compagni Angelo Palatella, storico coordinatore della sigla FP CGIL presso l’ Ospedale S. Pio – Rummo, il cui operato a livello sindacale è stato, negli anni, ampiamente riconosciuto come efficace, proficuo e di largo spessore in termini di contenuti e metodologie legate ai rapporti sindacali e alle relazioni industriali, nonché verso gli iscritti, a cui si aggiunge l’ ingresso anche del compagno Antonio Tizzani, anch’ egli storico riferimento della FP di Benevento, un “perno” intorno al quale muove l’ azione della categoria, in special modo nel settore dell’ igiene ambientale, con le sue annose problematiche che attanagliano costantemente le centinaia di lavoratori spesso soggiogati da una classe politica e imprenditoriale che li usa come pedine attraverso le quali giocare esclusivamente delle partite legate ai soli interessi economici o elettorali. A fare posto ai nuovi componenti della Segreteria sono la compagna Maria Rosaria Mauro, il cui apporto, negli anni, è stato e rimarrà prezioso per lo svolgimento delle dinamiche sindacali che attraversano un po’ tutti i comparti, poiché con la propria esperienza nel comparto Giustizia, ragionevolmente riuscirà ad avere sempre sotto la propria lente di dirigente sindacale, una visione generale e prospettica dell’ andamento produttivo a livello territoriale. Lascia la segreteria Provinciale anche Pompeo Taddeo, anch’ egli storico punto di riferimento per tutti i lavoratori del comparto della Sanità privata, il quale, dopo ben 8 anni all’ interno della Segreteria Provinciale, va a ricoprire nuovi incarichi di più ampio respiro: sarà infatti membro del Direttivo Regionale della FP CGIL Campania e della Camera del lavoro della CGIL di Benevento, oltre a rimanere carica presso il direttivo di categoria a livello provinciale, mantenendo dunque ben saldi i legami, i rapporti e, soprattutto, le conquiste sindacali frutto di dure, durissime battaglie condotte quotidianamente al fianco e in difesa dei lavoratori in qualità di Segretario del Comparto Sanità Privata, con oggettivi riconoscimenti non solo da parte dei nostri iscritti, ad esso legati proprio emotivamente, ma anche da molti colleghi sindacalisti di altre sigle sindacali.