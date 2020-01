Regione ripristina diritto alla salute per minori in comunità Il garante Ciambiello e Morgera (Jonathan): "Grazie alla Regione e a chi ci ha sostenuto"

Una vertenza democratica. Una vittoria per i minori. La Regione rispristina il diritto alla salute per i minori presenti nelle comunità. Durante le settimane scorse, le comunità per minori dell’Area penale insieme al Garante regionale dei detenuti, Samule Ciambriello, hanno portato avanti una battaglia di giustizia per rispristinare il diritto alla salute per gli adolescenti che sono presenti (più di 100) nelle comunità residenziali della Campania.

"I loro coetanei, ristretti presso gli Istituti penali, si vedono rispettati il loro diritto alla salute" così Samuele Ciambriello, Garante regionale dei detenuti e Vincenzo Morgera, della comunità “Jonathan”, che hanno inoltre dichiarato: “La notizia della decisione, da parte della Regione Campania, di ripristinare il codice di esenzione F01 per i minori dell’area penale accolti presso le comunità, ci riempie di orgoglio e dimostra che esiste ancora lo spazio per rivendicare i diritti e praticare la giustizia sociale. L’essere riusciti a sancire che minori in custodia cautelare presso gli IPM e minori in misura cautelare presso le comunità debbano avere, allo stesso modo, accesso gratuito al SSN è una vittoria democratica, innanzitutto per i minori stessi, ma anche e forse soprattutto per il sistema nel suo complesso.Un sistema che ha trovato la forza per riformarsi, per tornare sulle proprie posizioni e correggere un vulnus discriminante e pericoloso”. Ciambriello e Morgera concludono con i ringraziamenti la loro dichiarazione: “È doveroso ringraziare tutti coloro che ci hanno affiancato in questa vertenza: le Comunità, il CGM di Napoli, il Presidente Franco Roberti e la Regione Campania, la quale ha mostrato quella capacità di mettersi in discussione e di tornare sulle proprie posizioni che oggi è sempre più merce rara”.