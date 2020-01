Cooperazione di comunità per il Sud, al via la due giorni A Campolattaro un percorso formativo

Al via il percorso formativo “Cooperazione di comunità per il Sud - progettualità, competenze, territorio, che si terrà il 31 gennaio e il 01 febbraio a Campolattaro, in provincia di Benevento. L’evento è organizzato da Confcooperative Campania, attraverso Confcooperative Habitat regionale, la diocesi di Benevento -Ufficio per i problemi sociali ed il lavoro, in collaborazione con il comune di Campolattaro, la cooperativa sociale di comunità Cives Campolattaro, Fondo Sviluppo ed il coinvolgimento degli animatori di comunità del progetto Policoro di tutte le diocesi della Campania.

Il percorso di formazione si rivolge ai giovani e a tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza del modello della cooperativa di comunità: un modello di innovazione sociale nel quale i cittadini diventano, allo stesso tempo, produttori e fruitori di beni e servizi, in sinergia con le istituzioni, le associazioni e le imprese di un determinato territorio.

“La cooperazione di comunità riscuote un interesse crescente da parte delle comunità locali, in particolare dei giovani che non si rassegnano all’idea di andar via dai propri territori. Per questo rappresenta sia un'occasione di sviluppo che un'alternativa all'abbandono delle aree interne o dei piccoli comuni” spiegano gli organizzatori.

I lavori inizieranno venerdì 31 gennaio alle ore 15.00 presso il Cellaio del Castello medievale in Piazza De Agostini con i saluti istituzionali di Pasquale Narciso, sindaco di Campolattaro e di Maria Ricchiuti, consigliere regionale della Campania. La prima sessione dei lavori prevede le relazioni di Ettore Rossi, direttore dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della diocesi di Benevento, di Antonio Gesummaria, presidente Confcooperative Habitat Campania e di Giovanni Teneggi, responsabile Confcooperative Nazionale per la cooperazione di comunità. A seguire la testimonianza di una cooperativa di comunità e il primo laboratorio “Sviluppiamo le idee”.

Sabato 1 febbraio, stessa location, alle ore 09.00, apertura della mattinata con i saluti di S.E. Mons. Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento. Seguiranno le relazioni di Don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale CEI per i problemi sociali e il lavoro e di Giovanpaolo Gaudino, presidente Confcooperative Federsolidarietà Campania. Seguirà il secondo laboratorio “Progettiamo”. Conclusioni di Antonio Borea, Presidente Confcooperative Campania. Per informazioni sul programma e le iscrizioni è sufficiente scrivere un email a cooperazionedicomunitacampania@confcooperative.it