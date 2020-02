Cives: orientare i giovani alle scelte importanti per la vita Giovedì nono incontro presso il Centro di Cultura “R. Calabrìa”

Giovedì prossimo alle 17 presso il Centro di Cultura “R. Calabrìa” di piazza Orsini si terrà il nono incontro della tredicesima edizione di “CIVES - Laboratorio di formazione al bene comune sul tema: “L’oratorio che orienta i giovani alle scelte importanti per la vita”. Interverrà Rosario De Nigris Presidente zonale ANSPI Benevento; relazioneranno: il professore don Mario Iadanza, Direttore Ufficio diocesano per la cultura e i beni culturali e l'avvocato Giuseppe Dessì Presidente Nazionale ANSPI.

Il laboratorio CIVES è promosso dall’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Benevento in collaborazione con il Centro di Cultura “R. Calabria” e l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il titolo generale dell’edizione 2019 – 2020 è: L’economia di Francesco. Costruire nuove esperienze e relazioni economiche. Il percorso formativo si articola in 13 incontri e in attività laboratoriali. Coordinatore dell’iniziativa formativa è Ettore Rossi, direttore diocesano dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro, mentre la direzione scientifica è affidata al Prof. Paolo Rizzi dell’Università Cattolica.