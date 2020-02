Turisti da Puglia e Toscana pronti a visitare il Sannio Il bilancio del presidente della Pro loco Samnium, Petito dopo la Bit e le prospettive future

Da Cenerentola a principessa, da rospo a principe azzurro. Qualunque sia la fiaba l'importante è che il finale sia a lieto fine. Almeno cosi sembra il bilancio della partecipazione della Pro loco Samnium di Benevento alla Bit di Milano. Dopo tre giorni alla Fiera internazionale del turismo, infatti, il presidente Giuseppe Petito parla di un bilancio più che positivo per il turismo nel Sannio. Il capoluogo con la sua storia ed i suoi monumenti sono riusciti a conquistare visitatori e soprattutto tour operator che sarebbero pronti ad organizzare gite e visite guidate che magari possano prendere il via proprio da Benevento, per poi ammirare il resto della regione Campania. Insomma un percorso a ritroso che vedrebbe le aree interne diventare attrattore di un turismo stanziale e non più semplice meta di passaggio per chi dopo aver ammirato la zona costiera decide di trascorrere una giornata a Benevento o poco più.

A Milano la Pro loco è stata all'interno dello stand della Regione Campania dove con il contribuito di guide esperte sono state presentate anche la città di Benevento e le sue bellezze artistico – culturali. “Una presenza molto apprezzata”, commenta Petito che ad una settimana dalla partecipazione all'evento internazionale è già proiettato alla prossima primavera “da sempre periodo molto più attivo dal punto di vista turistico, in quanto dopo il boom di Capodanno veniamo da una fase di rallentamento fisiologico per questo settore”.

Ma proprio grazie alla partecipazione alla Bit di Milano che potrebbero arrivare nuove possibilità per il turismo già a partire dalle prossime settimane: “In un primo momento la percezione che abbiamo avuto è che le aree interne vengano sempre sottovalutate, ma penso che ci siamo difesi bene mostrando la città e le sue bellezze a molte agenzie e ai tanti visitatori”. Ed i risultati non sono mancati: “Abbiamo siglato un accordo con tour operator della Toscana che vogliono proporre dei pacchetti turistici con la città di Benevento. Inoltre erano presenti aziende tedesche che hanno mostrato interesse per l'entroterra campano da scegliere come punto di riferimento in cui soggiornare per poi visitare tutta la regione. Con Isernia, invece, abbiamo siglato un protocollo d'intesa per un progetto europeo sui 'Sanniti'. L'8 marzo, inoltre, ci sarà una delegazione delle Pro loco della Puglia, guidati dalla Pro loco di Cerignola, che verranno a Benevento per visitare la città in particolare la sezione Egizia del museo Arcos e in quella occasione dovremmo firmare un protocollo d'intesa con le associazioni pugliesi. Insomma abbiamo fatto una bella figura, siamo stati presenti per tre giorni per promuovere il capoluogo sannita ed è andata molto bene al punto che ci hanno invitato per la prossima fiera di Napoli”.

Progetti che consentono di guardare sicuramente con maggiore positività al “turismo nelle aree interne. Una ripresa che sarà importante accompagnare con iniziative che possano rivolgere particolare attenzione al discorso dell'accoglienza: dall'info point alle luci lungo corso Garibaldi. Sarà importante inoltre fare rete tra i vari musei presenti in città per consentire a chi opera in questo settore di garantire una sempre migliore organizzazione da proporre ai turisti”.