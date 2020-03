Coronavirus, Accrocca: così non moriamo di virus ma di fame L'Arcivescovo di Benevento invita alla razionalità e a non drammatizzare

“E' bene non esagerare, non drammatizzare. Piuttosto bisogna aver fiducia nella scienza e reagire razionalmente senza lasciarsi trascinare dall'emotività ingigantendo la realtà”.

L'Arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca lancia il suo appello alla comunità in questi giorni dominati dalla paura del contagio da coronavirus.

Nel Sannio, come è noto, l'unico caso finora accertato dai primi test è quello del giovane militare di Guardia Sanframondi tornato in auto da Milano con la donna del casertano risultata positiva.



Un invito ad essere lucidi quello del pastore della chiesa sannita che esprime i suoi timori “Ho paura – puntualizza - che si possa ragionare sulle 'ombre', senza analizzare bene la realtà”.

La guida dell'Arcidiocesi di Benevento richiama alla razionalità e a ragionare anche sulle conseguenze di una situazione che si ripercuoterà anche sull'economia dei territori.

“La cosa – prosegue Accrocca - non va minimizzata ma niente 'caccia alle streghe' e 'dagli all'untore' perché altrimenti non moriamo di virus ma di fame. Con queste reazioni l'economia cade e dalle scelte di questi giorni ci saranno conseguenze che avranno bisogno di tempo per essere smaltite. Dunque – conclude – non facciamoci prendere la mano e proviamo a reagire con razionalità e lucidità”.