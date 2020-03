Mastella: niente sciacallaggi sul coronavirus. È una bufera "La politica ora non c'entra, ce la faremo solo stando uniti"

"La chiusura della Lombardia e di altre dodici province ad ogni contatto con l'esterno

alza il livello. Non prendiamo sotto gamba gli inviti alla prudenza, alle precauzioni".

Ancora un appello del sindaco di Benevento, Clemente Mastella per il coronavirus.

"Qualche imbecille - prosegue il sindaco - risponde alle mie parole pronunciate col cuore e la ragione, con irriverenza, tentando di metterla in politica. Non è questo il tempo per sciacallaggi. Ognuno faccia il suo dovere. È una bufera intorno a noi. Con la bufera non si esce di casa. Perché gli anziani dovrebbero uscire con la bufera del coronavirus. Mica i giovani vanno in discoteca se c’è lo sciame sismico, perché cari ragazzi dovete andarci ora che c’è lo sciame virale. Siamo uniti. Ce la faremo solo così".