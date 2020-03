"Coronavirus, tutti in prima linea per contenere il contagio" L'appello del segretario Pd, Valentino: "I comportamenti individuali fanno la differenza"

“Ora è davvero giunto il momento di essere tutti uniti e responsabili e di seguire tutte le direttive e i consigli che giungono da parte delle istituzioni: Governo centrale, Regione Campania e Istituzioni locali". Così in una nota il segretario provinciale del Pd, Carmine Valentino che in merito aggiunge: "L’organizzazione mondiale della sanità e tutti gli Stati membri hanno lodato unanimemente le misure prese dal Governo italiano nelle ultime settimane, a conferma che i Ministeri interessati e la Protezione Civile Nazionale non hanno sottovalutato niente, ed hanno preso le misure più forti di qualunque altro Paese occidentale, supportati egregiamente dall’Istituto Superiore della Sanità. Questi i fatti. Voglio dire un grande grazie a tutti gli operatori della sanità pubblica, medici, infermieri, volontari, tutti. In queste settimane del coronavirus ci si è d’improvviso resi conto di come senza la sanità pubblica il caos sarebbe stato totale. Ritengo che l'Italia, grazie alle risorse professionali, tecniche, organizzative e gestionali schierate sarà in grado di fronteggiare adeguatamente questa difficile situazione, con tutte le criticità legate ad una fragilità sociale evidente a tutti, grazie anche ad una forte alleanza tra politica e scienza, indispensabile". Di qui l'appello: "Dobbiamo essere tutti in prima linea per contenere il contagio. Ciascuno di noi deve fare la propria parte. I comportamenti individuali fanno la differenza e solo modificando in questo momento storico le nostre abitudini potremo contrastare la diffusione del Coronavirus. Seguiamo le indicazioni della scienza con responsabilità. Insieme ce la faremo".