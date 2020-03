Covid19, 200 controlli a persone e 30 a esercizi commerciali Proseguono le misure per il contenimento da Covid19

Circa 200 controlli sulle persone e 30 sugli esercizi commerciali. Sono i numeri dei controlli della Polizia Municipale all’opera anche oggi per il contenimento della diffusione del Covid19.

La Polizia Municipale ha effettuato oggi circa 200 controlli su cittadini che circolavano a piedi o in auto lungo le strade cittadine. Sono stati controllati, inoltre, anche 30 esercizi commerciali e sono state identificate 20 persone. Sono state acquisite, inoltre, 11 dichiarazioni da cittadini rientrati in città.

Il Comando della Polizia Municipale sottolinea, inoltre, il pieno rispetto delle ordinanze del presidente della Giunta regionale della Campania n. 14 e 15 del 13.03.2020 e del relativo chiarimento che, com’è noto, recita: “L’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico non è compatibile con il contenuto dell’Ordinanza n.15 del 13 marzo 2020. Non è consentito in locali pubblici e/o aperti al pubblico svolgere eventi quali riunioni per fini ricreativi e/o sportivi e feste”.

Nel corso della giornata, infatti, sono state controllate più volte la pista ciclopedonale di contrada San Vitale, l’area dell’Istituto Agrario di contrada Piano Cappelle e le due zone maggiormente interessate dal passeggio delle persone, ovvero contrada Piano Morra e via Pacevecchia, senza che fossero accertate violazioni.