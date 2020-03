Isolamento per chi ha frequentato persone di Ariano Irpino L'invito del sindaco di San Giorgio del Sannio, Mario Pepe, per contenere il contagio da Covid 19

“Tutti i cittadini che nei giorni scorsi sono transitati, hanno sostato o hanno avuto frequentazioni con persone di Ariano Irpino contattino immediatamente il proprio medico di famiglia e restino a casa in auto isolamento volontario, seguendo le prescrizioni impartite dal dipartimento di prevenzione dell'Asl”. E' l'invito del sindaco di San Giorgio del Sannio, Mario Pepe dopo l'ordinanza del Governatore De Luca che ha imposto la chiusura del centro irpino, vicinissimo al paese del medio calore, dove è stato individuato un focolaio di coronavirus.

Oltre 30 casi di covid19 in pochi giorni. Una situazione che ha indotto la Regione a chiedere all'Asl di Avellino di sviluppare un'attività di monitoraggio e controllo intensa e straordinaria anche per i comuni vicini.