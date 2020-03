"118: A Benevento non si rispettano norme su Covid" La denuncia del Cub: "Ci inviano su casi sospetti dichirandoli casi non a rischio"

Il segretario della confederazione unitaria di base di Benevento Giuseppe Gentilcore scrive al presidente De Luca e al ministro Speranza "Presidente, per ringraziarLa per lo sforzo che Lei in prima persona sta attuando, come sempre, caricandosi di ogni responsabilità che come spesso accade competerebbero ad altri; Nel ringraziarLa altresì per tutte le ordinanze ed i decreti ad oggi emessi esclusivamente nell’interesse di noi cittadini, degli operatore sanitari e di tutti coloro i quali sono impegnati in prima linea in questo difficile momento, duole ma è necessario informarLa di quanto sta accadendo nella provincia di Benevento, in totale difformità rispetto alle norme di contenimento del contagio da Covid-19 (Corona Virus). Ebbene, il personale medico, gli infermieri e gli autisti soccorritori operanti nel Servizio Emergenza Urgenza 118 gestito dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie in nome e per conto dell’ASL di Benevento continuano ad essere inviati, dalla Centrale Operativa Territoriale del 118 di Benevento, su interventi con febbre e tosse senza insufficienza respiratoria dichiarandoli come casi non a rischio Covid-19.

Detti casi com’è a Lei noto sono e devono essere di competenza esclusiva dei presidii di continuità assistenziale e dei medici di base.

Un tale comportamento da parte della C.O.T. 118 di Benevento, ad avviso dello scrivente, oltre ad essere in difformità con la normativa nazionale di contenimento del contagio da Covid-19 (Corona Virus) appare di evidente nocumento rischiando di rendere vane tutte Le sue ottime iniziative messe in campo, poiché appare ovvio che se al personale sanitario operante nel 118, vista anche la scarsità dei dispositivi di protezione individuali specifici, un caso di sospetto Covid-19 viene segnalato come un caso semplice detto personale si recherà sul posto seguendo il normale protocollo ed indossando i normali dispositivi di protezione individuale con il rischio di contagiarsi e contagiare altri cittadini a sua volta.

Tanto sinteticamente premesso, la invito, pur comprendendo la mole di lavoro che sta affrontando in questo difficile periodo a porre i dovuti rimedi alla situazione in essere innanzi segnalatavi".