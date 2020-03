Mastella: Benevento seconda città per minor numero di contagi In diretta facebook il sindaco annuncia: basta con gli imbecilli che escono per cose inutili

“Restate in casa, solo così possiamo farcela”. Il sindaco Clemente Mastella ha rinnovato l'invito a combattere così il contagio da Coronavirus.

“Ad oggi – ha spiegato il sindaco -, siamo la seconda città d’Italia per minor numero di contagi. E' un buon risultato ma non dobbiamo rovinarlo con irresponsabili che escono per cose non necessarie. Evitate di allenarvi per la maratona, tanto le olimpiadi non ci saranno”.

Il sindaco ribadisce la linea dura. “Ci sono imbecilli che continuano a girare senza spiegazioni... evitate. Evitate gli assembramenti. Attuiamo tutti le misure anche se significano sacrifici”.

Il primo cittadino ribadisce l'idea di dedicarsi all'arte, lavori che porebbero finire in mostra e poi annuncia che l'attività amministrativa, seppure con modalità digitali non si ferma, e oggi pomeriggio ci sarà giunta per venire incontro alle esigenze della città.

Infine conclude: “occcorre la collaborazione di tutti, dobbiamo trovare la forza di stare in casa, io intanto ho chiesto che i controlli della polizia municipale siano ancor più stringenti, occcorre grande rigore”.