Imprenditore dona mascherine, Comune le distribuisce Domani a Montesarchio consegna porta a porta di mascherine donate da un imprenditore del luogo

Nella giornata di domani i volontari della misericordia e della protezione civile consegneranno porta a porta ai cittadini di Montesarchio mascherine. Si tratta di una donazione di Biagio Flavio Matualuni e della sua azienda Be Packaging che ha voluto fornire ai suoi concittadini dispositivi di protezione per evitare il contagio.

"E' un gran bel gesto - commenta Franco Damiano, sindaco di Montesarchio - e non posso far altro che ringraziare Biagio Flavio a nome di tutti i cittadini: come più volte detto è come se stessimo combattendo una guerra, per cui un aiuto di questo tipo è prezioso. Per evitare assembramenti e affollamenti abbiamo deciso di consegnarle porta a porta ai cittadini, attraverso i volontari di Misericordia e Protezione Civile, che ringrazio nuovamente per quanto stanno facendo in queste ore. Infine raccomando ancora una volta ai cittadini di evitare di uscire se non per necessità, di lavarsi spesso le mani e osservare le prescrizioni governative e regionali ".