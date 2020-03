Parte la raccolta fondi "Insieme per fermare il covid" “A.S.A.S. accende i motori della solidarietà per l’emergenza coronavirus”

Il mondo del motorismo storico nel quale opera l’A.S.A.S. - Automotoclub Storico Antico Sannio di Benevento è animato da passione e valori positivi. Nell’attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta alla gestione dell’epidemia del Covid-19 l’A.S.A.S. di Benevento ha aderito alla raccolta fondi “Insieme per fermare il covid”, iniziativa promossa dall’A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) insieme ad A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e coordinata dalla Cabina di regia “Benessere Italia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organo di supporto tecnico-scientifico al Presidente del Consiglio nell’ambito delle politiche per il benessere del Paese e della qualità della vita dei cittadini, che opera in stretta collaborazione con i Ministeri, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.

I fondi raccolti da ASI e ANCI saranno destinati sia ad interventi locali con carattere d’urgenza - come ad esempio l’acquisto di respiratori per le terapie intensive - sia ad attività centralizzate: i progetti saranno identificati in un tavolo di lavoro coordinato dalla Cabina di regia “Benessere Italia”, del quale faranno parte ANCI – in collegamento con il Comitato Operativo della Protezione Civile - e ASI.

““Ci mettiamo in moto per spegnere il virus – sottolinea Luigi Giangregorio, presidente ASAS – perché una realtà come l’Automotoclub Storico Antico Sannio non può restare ferma in questa difficile situazione. Su unanime decisione del Consiglio Direttivo abbiamo effettuato, nella mattinata odierna, una cospicua donazione per questa lodevole iniziativa, alla quale potranno ovviamente aderire tutti gli appassionati del motorismo storico, nonché i nostri soci”. Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione alla raccolta fondi “INSIEME PER FERMARE IL COVID” (compresa la donazione online) si trovano sul sito www.fermiamoilcovid.it.