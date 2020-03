Mastella: una raccolta fondi per un ospedale per il Covid19 L'appello del sindaco di Benevento a politici, imprenditori, chiesa ma anche a semplici cittadini

“È molto bello questo slancio di generosità che alcuni imprenditori del Nord stanno mettendo in campo per realizzare una struttura ospedaliera a Milano idonea a debellare il virus. Vorrei invitare gli imprenditori campani a fare un eguale gesto di solidarietà".

Questo l'appello del sindaco di Benevento Clemente Mastella. "Impegniamoci anche noi - scrive ancora l'ex ministro - a realizzare una struttura eguale, avendo peraltro in Campania, medici eccellenti e straordinari scienziati che stanno sperimentando cure innovative e profetiche. Chiedo a tutti i Parlamentari Campani di dare metà del loro stipendio mensile, altrettanto a tutti i Consiglieri Regionali. Noi Amministratori Locali Campani a dare la metà delle nostre indennità.

A tutte le categorie, ai ceti professionali, alle autorità più disparate, alla chiesa campana ed alle altre fedi religiose, agli operatori pubblici e privati, alle multinazionali presenti tra noi, ai semplici cittadini, ai tanti artisti campani a concedersi alla generosità. Non deve essere un effetto imitativo ma un segno di vicinanza alla nostra gente. Non si tratta di farlo solo per il momento, ma per lasciare con questo gesto, alle nuove generazioni, un fatto concreto, non episodico, così da evitare il terrore di questi giorni”.