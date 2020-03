Provincia e Asia collaborano per la sanificazione della città Mezzi e personale della Provincia in supporto all'Asia

La Provincia e l’Azienda Servizi Igiene Ambientale (ASIA) S.p.A. di Benevento coopereranno per la sanificazione delle strade comunali del capoluogo. L’intesa, che rientra tra le misure per il contenimento del contagio da Covid 19, nasce da una richiesta dell’Azienda beneventana, che il presidente della provincia ha fatto propria, finalizzata ad impiegare, in questo momento di emergenza, mezzi e personale della Provincia per collaborare al lavaggio con sanificazione delle arterie cittadine.

Come ha precisato Di Maria, il servizio richiesto dall’Asia non è a vantaggio della sola comunità di Benevento, ma ha valenza per l’intero territorio provinciale in quanto all’interno della cerchia urbana del capoluogo insistono infrastrutture e servizi di interesse sovracomunale, primi fra tutti gli Ospedali San Pio e Fatebenefratelli, nonché altri servizi essenziali di assistenza e controllo, fondamentali per affrontare l’attuale emergenza da COVID–19. L’intervento sarà curato dal personale del Servizio Forestazione con i mezzi dello stesso.