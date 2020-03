Il coronavirus non ferma la musica, l'Ofb suona l'Inno VIDEO L'Orchestra Filarmonica di Benevento in "smart working"

“Il paradosso di questi giorni è cercare di mantenere la nostra orchestra unita. Musicisti che non possono sedersi l'uno accanto all'altro come possono continuare a suonare insieme? Abbiamo adottato la soluzione più in voga in questa quarantena: smart working per tutti”.

Spiegano così la bella iniziativa che li vede protagonisti i musicisti dell'Orchestra Filarmonica di Benevento. L'Ofb ha regalato a tutti un video pieno di gioia e amore. Perchè è con l'arte e la bellezza che possiamo resistere e combattere questo momento difficile.

“Lontani eppur vicini grazie alla Musica”.

Questa l'iniziativa dell'Orchestra Filarmonica di Benevento che, con l'aiuto della tecnologia, ha eseguito, in sicurezza e a ben più di un metro di distanza, la Canzone degli italiani.

“Un Inno e un grazie al nostro Paese, fatto di persone laboriose, responsabili e solidali”.