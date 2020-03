Catena di solidarietà da parte delle imprese Al via la Campagna di Confindustria Benevento

“Confindustria Benevento avvia due importanti iniziative in risposta all’emergenza Covid 19. La prima riguarda una raccolta fondi per l’acquisto di materiale utile a fronteggiare l’emergenza in atto al fine di coadiuvare enti ed istituzioni che dovessero farne richiesta. La Seconda riguarda una importante azione di Comunicazione “#confindustriamica” che mira a richiamare l’attenzione sul senso di responsabilità sul contributo fondamentale che ciascuno di noi è in grado di fornire all’intera comunità. Dichiara Filippo Liverini Presidente di Confindustria Benevento.

Questo è il risultato dell’incontro Consiglio di Presidenza convocato ad horas via skype con l’obiettivo di portare avanti azioni necessarie a far fronte alle richieste provenienti dall’intera comunità. Tra le priorità da affrontare nell’immediato emerge quella della carenza di mascherine. Sulla questione abbiamo trovato risposte già da parte di imprenditori di spicco del territorio che si sono resi disponibili a verificare sia il reperimento delle stesse che l’eventuale messa in produzione.

Altra questione fondamentale da affrontare è senza dubbio quella del Credito. Molte attività viaggiano ad una velocità ridotta con conseguente rischio di non riuscire ad onorare i propri impegni. Al riguardo sono state messe in atto iniziative dirette alla sospensione dei mutui e delle rate di finanziamento, ma queste misure potrebbero non essere sufficienti. Potrebbero rendersi necessari strumenti di finanziamento che tengano conto di un rating umano e dell’affidabilità e serietà dell’imprenditore e che contemperino la situazione di emergenza. Molte banche soprattutto a carattere territoriale hanno previsto strumento di questo tipo con tassi di interesse vantaggiosi che possano supportare finanziariamente il blocco delle attività e possano essere restituiti nel medio termine. Insomma un pronto soccorso finanziario in grado di rispondere all’emergenza di liquidità.

Tutte le esigenze, le priorità e le informazioni che dovessero essere utili avranno una matrice comune #confindustriamica per avere la certezza che attraverso un filo conduttore comune non saremo mai soli che potremo canalizzare esperienze, energie, best practice necessarie a mutuare comportamenti virtuosi, ma soprattutto potremo, in un momento il cui la socializzazione virtuale è l’unica possibile, far sentire tutti meno soli e soprattutto spingere ciascuno a dare il meglio di se per superare questo momento.”