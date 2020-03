Uffici Stato Civile chiusi il mercoledì fino al 3 aprile Comune di Benevento. Il servizio continuerà a essere assicurato nei restanti giorni

Il Comune di Benevento rende noto che per esigenze d’ufficio e a parziale deroga dell’ordinanza sindacale n. 27119 del 13 marzo 2020, gli uffici dello Stato Civile resteranno chiusi al pubblico nelle giornate di mercoledì fino al 3 aprile (e salvo ulteriori proroghe), dovendo assicurare un turno di riposo al personale in servizio che, allo stato, è impegnato nelle attività di sportello per l’intera settimana (compreso il sabato e la domenica).

Pertanto, in conformità a quanto disposto nella richiamata ordinanza sindacale, i servizi dello Stato Civile saranno assicurati nei giorni di lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11, il giovedì dalle ore 15 alle ore 17, il sabato e la domenica dalle ore 9 alle ore 12.