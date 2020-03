Coronavirus, salgono a 5 le persone contagiate nel Sannio Si tratta di una persona di Sassinoro positiva al secondo tampone e ricoverata al Rummo

E' stato il sindaco di Sassinoro, Pasqualino Cusano a dare notizia questa sera di una persona risultata positiva al Covid 19. il primo cittadino lo ha annunciato con una nota ufficiale pubblicata sul sito del Comune della Valle del Tammaro.

Nella nota il sindaco Cusano spiega: “Da comunicazioni ufficiali pervenute alle 21.30 dagli organi preposti, relativamente al responso degli approfondimenti diagnostici in corso per il caso sospetto di Covid 19, attraverso l'esame del secondo tampone è stata riscontrata la positività al virus”. Per questo motivo sono state predisposte tutte le procedure previste in questi casi.

Contattato telefonicamente, il sindaco Pasqualino Cusano ha poi spiegato: “Si tratta di una persona anziana con patologie pregresse e che si trova ricoverato in ospedale. Noi ci siamo attivati immediatamente per mettere in campo tutte le procedure di competenza”.

Salgono quindi a cinque i casi delle persone residenti nel Sannio affette dal Covid 19. a Queste vanno poi aggiunte quelle ricoverate presso il Rummo residenti in altre province campane.

Intanto si attende l'ufficialità dei risultati dei tamponi fatti ad altre due persone residenti in altrettanti centri della provincia ed attualmente ricoverati.