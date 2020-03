Terremoto, Mastella: rispettate le regole anche se avete paura Avvertita anche a Ceppaloni la scossa di terremoto registrata a Chianche

La scossa di terremoto registrata alle 15.35 a Chianche è stata avvertita anche a Ceppaloni, nel Sannio. E il sindaco di Benevento, Clemente Mastella rilancia le sue raccomandazioni per contenere il contagio da Covid19. “Se sentite scosse di terremoto – scrive -, poco fa le hanno segnalate a Ceppaloni, e se avete legittimamente paura, correndo fuori da casa, siate freddi più che potete. Uscite con più compostezza possibile, ma una volta fuori, tenetevi a debita distanza gli uni dagli altri. Rispettate le regole che ci siamo date. State fuori casa ma evitare contatti. Disperdetevi. Non fate massa. Io passerò verso le ore 18, facendo un giro per la città. Sulla macchina metterò la bandiera italiana e quella del Benevento per farmi riconoscere e farvi sentire che vi sono vicino”.