VIDEO - Mascherine lavabili e riutilizzabili made in Sannio La Muccillo Group ha sede nella zona Asi di Ponte Valentino. Modificata linea di produzione

Alcuni giorni fa era stato il presidente del consorzio Asi, Luigi Barone ad annunciare l'importante novità per una delle aziende più importanti del Sannio, La Muccillo Group – Nazzareno Gabrielli, specializzata nel confezionamento di abbigliamento e intimo. Linea di produzione modificata per consentire la realizzazione di mascherine attraverso un progetto brevettato e depositato. In pratica si tratta di un dispositivo di protezione individuale realizzato certificate oeko-tek, lavabili e riutilizzabili.

La Muccillo group è già attiva nella fornitura ad aziende, ospedali e istituzioni locali.

