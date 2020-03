Striscia schernisce Ascierto, ed è una pagina vergognosa di tv Il medico accusato di plagio quasi si trattasse di una canzone e non di un farmaco salvavita

E' veramente assurdo, stupido, stucchevole e vergognoso il fuoco incrociato diretto in queste ore, e ripetiamo, in queste ore, contro il professor Ascierto.

Dopo Galli, primario del Sacco di Milano, che stizzito, rivendica in diretta tv un primato di Bergamo nell'utilizzo del farmaco anti artrite su pazienti gravi da coronavirus, arriva l'ancor più vergognoso attacco di Striscia La Notizia.

Nell'edizione di ieri Ascierto viene dileggiato quasi fosse un cantante che ha copiato una canzone, viene descritto come uno che è stato sorpreso da Galli con le mani nella marmellata, che il farmaco è stato utilizzato prima dai cinesi (cosa che peraltro Ascierto ha sempre ricordato in ogni dichiarazione) ed il servizio, tra una risata del conduttore Gerry Scotti e una gag viene concluso con “Che figura di merda”.



Intendiamoci: in queste poche righe non c'è la minima levata di scudi meridionalista a favore di Ascierto, chissene frega in questo momento. Ma se la stizza di Galli è magari passabile, perché relativa a chi, nello stesso campo e abituato alle medaglie si stizzisce di vederla attribuita altrove e a chi di solito viene descritto quasi come un samaritano che cura in ospedali da campo tra una bomba e l'altra in zona assai disagiata, e tale deve restare “che le cure salvavita le scopriamo noi nell'eccellenza”, incomprensibile, assurdo e vergognoso è il maramaldeggiare di Striscia.

Davvero è importante sapere chi ha pensato per prima di dare una cavolo di pillola a persone che stanno morendo? Davvero, mentre viaggiano 60 camion dell'esercito con 60 bare sopra, c'è da dileggiare chi sta in trincea accusandolo di un assurdo plagio come se la medicina e la ricerca in una fase di guerra fossero coperte da diritto d'autore, come se fosse un libro, una canzone, una sciocchezzella frivola, e non un farmaco che salva vite mentre intorno ci sono 30mila malati e per terra oltre 3mila morti.



A quale familiare di malato grave importa un fico secco se il farmaco che gli salva il papà, la mamma, il marito si chiama Ascierto, Pasquale, Ambrogio o Huang?

Una pagina assurda, stupida, vergognosa: da capire se si tratti di un infortunio banale o se si sia toccato un nervo scoperto, un antico nervo scoperto.