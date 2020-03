Di Maria: riaprire ospedali Cerreto e San Bartolomeo Emergenza Covid 19. Il presidente della Provincia: "Riconoscimento al San Pio e Asl ma serve..."

“Le misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale, disposte dal Governo con il decreto legge del 17 marzo n. 18, costituiscono un’opportunità da cogliere per affrontare la crisi in atto e superare almeno le maggiori criticità che questa emergenza da Covid 19 sta creando al territorio”.

E’ quanto ha sostenuto Antonio Di Maria quale sindaco di Santa Croce del Sannio, referente Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), presidente dell’Associazione Sannio Smart Land, e presidente della Provincia di Benevento.

"I provvedimenti di contenimento della diffusione del contagio, con la serrata di negozi e di servizi pubblici e privati", ha sottolineato in una sua dichiarazione alla Di Maria, "sono stati atti significativi ed importanti"; ma, ha aggiunto il presidente, "dobbiamo attrezzarci al meglio ed al più presto per rispondere alla sfida epocale di Covid 19".

In altre parole, questo il pensiero di Di Maria, "è necessario dotare il territorio di nuovi spazi e locali con i quali dispensare i servizi sanitari a quanti ne hanno bisogno. Occorre prendere atto con realismo che l’emergenza impone l’ampliamento dell’offerta sanitaria per una probabile amplificazione del numero di persone affette dalle patologie gravi dovute a Covid 19".

Come già sottolineato nelle scorse ore, Di Maria ha quindi ricordato quanto è stato già previsto da tempo nel preliminare di progetto SNAI e, cioé, che: "venga re-immessa nel circuito dell’offerta sanitaria la struttura ospedaliera di Cerreto Sannita “Madonna delle Grazie” per adibirla al ricovero e trattamento dei positivi Covid. Ormai quello che era un progetto - programma di lavoro", ha detto Di Maria, "costituisce, di fatto una irrinunciabile necessità, favorita dalla disponibilità degli attori del territorio ad adottare qualunque misura per renderla celermente concreta".

Il presidente ha quindi aggiunto: "Il sistema territoriale ed i Comuni, in pieno spirito di collaborazione e coesione, in particolare mediante Sannio Smart Land, unitamente alla Provincia, si sono attivati e resi disponibili nei confronti delle Autorità sovraordinate per collaborare in questo difficile momento. In particolare, Sannio Smart Land si è dichiarata disponibile a ri-tarare il percorso di collaborazione in atto con l'Asl al fine di consentire di affrontare più rapidamente l'emergenza Covid 19 anche attraverso un utilizzo mirato del Presidio "Madonna delle Grazie" di Cerreto Sannita".

Di Maria ha inoltre precisato: "Un indubbio riconoscimento va al San Pio ed alla Asl per l'impegno profuso. Siamo consapevoli dello sforzo che l'Asl sta compiendo per attivare anche gli Ospedali di Comunità a Cerreto Sannita e a San Bartolomeo i Galdo, così come per l'Ospedale finalizzato per il Covid 19 di Sant'Agata de' Goti per dare un fattivo supporto all'Ospedale San Pio consentendone un decongestionamento per quanto possibile".

Il presidente Di Maria ha così concluso: "Confidiamo nel contributo e nel supporto da parte del Consigliere regionale delegato del presidente alle Aree Interne, Francesco Todisco, e del Consigliere regionale Erasmo Mortatuolo ed auspichiamo, pertanto, che si possano ottimizzare e velocizzare i processi decisionali in merito, anche alla luce degli strumenti programmatici in materia e delle misure adottate o in via di adozione a livello centrale e regionale. In ogni caso ribadiamo ogni più ampia disponibilità a supportare le Autorità e condividere il difficile percorso di cui il territorio e le Comunità abbisognano in questo momento”.