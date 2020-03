Un professore sannita tra i migliori 50 al mondo Si tratta di Carlo Mazzone, docente di Ceppaloni che insegna all’Istituto Lucarelli di Benevento

E’ una grande giornata per il Professore Carlo Mazzone di Ceppaloni, unico docente italiano inserito nella rosa dei 50 finalisti del Global Teacher Prize 2020 della Varkey Foundation, organizzato per il sesto anno in collaborazione con l’Unesco. Il vincitore riceverà un premio da un milione di dollari.

Mazzone, docente di Tecnologie dell’informazione della comunicazione e Informatica all’Istituto Tecnico Lucarelli di Benevento, è stato inserito nella classifica dei migliori 50, battendo la concorrenza di 12mila candidati di 140 Nazioni grazie alla segnalazione dei colleghi e agli importanti risultati conseguiti nelle competizioni internazionali in cui ha guidato i suoi studenti.

Per Mazzone tanti i complimenti giunti in queste ore tra cui quelli del primo cittadino di Ceppaloni Ettore De Blasio e dell’intera comunità attraverso una nota stampa.

“A Carlo –ha dichiarato il sindaco- vanno i complimenti da parte di tutta la comunità per questa bella soddisfazione e soprattutto un grosso in bocca al lupo nella speranza che possa essere proprio lui il vincitore di questo importante premio internazionale. In un momento così delicato per tutta la nostra Nazione, sapere che Ceppaloni può vantare un’altra eccellenza ci riempie il cuore di gioia. Speriamo al più presto di poterlo ricevere in Comune per complimentarci di persona”.