Medico positivo a covid 19, la Gepos rassicura "La Gepos continua a operare in piena sicurezza"

La Casa di cura Gepos, con una nota tranquillizza cittadini, pazienti e operatori sanitari della struttura sanitaria di Telese Terme circa la permanenza nella clinica di una dottoressa poi risultata positiva al Covid 19. La dirigenza della Gepos rimarca che la struttura è regolarmente funzionante e che sono state prese tutte le precauzioni necessarie.

“Il medico positivo al Covid 19 è stato presente – spiegano dalla clinica di Telese Terme - un solo giorno in Gepos all'ingresso in struttura completamente asintomatico. La Casa di Cura Gepos di Telese Terme rassicura pazienti e comunità sulla questione del medico che presta il proprio servizio professionale, occasionale, risultato positivo al Covid-19. La sua presenza in struttura è stata di un solo giorno, in quel giorno il medico era completamente asintomatico. Sono state attivate tutte le procedure sia di profilassi (compresa la sanificazione dell'intera struttura) che di tutela, presso il servizio Epidemiologico dell'Asl di Benevento, dei pochissimi pazienti e personale sanitario entrati in contatto. A 7 giorni, vi è la mancanza totale di sintomatologia nelle persone seguite. Si smentisce ogni altra voce allarmista in merito alla vicenda. La Gepos continua a operare, in piena sicurezza, col suo servizio di Laboratorio, con gli interventi chirurgici di urgenza, con l'attività di Prima Assistenza”.