Scomparsa operatore 118, il cordoglio di Di Maria Il presidente della Provincia: "dedicare alle vittime coronavirus Giornata de Giusti dell’Umanità"

Il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha espresso il cordoglio suo personale, del Consiglio Provinciale e dell’Ente tutto per la scomparsa di un operatore del 118 di Solopaca contagiato dal coronavirus Covid-19.

«E’ grande il dolore per la morte di questo concittadino sannita, uno dei tanti eroi sconosciuti della porta accanto che stanno combattendo contro questa pandemia», ha dichiarato Di Maria.

«Non ci sono parole - ha proseguito Di Maria, per esprimere la gratitudine della comunità nei confronti di coloro che, in questo momento, nei giorni scorsi e, purtroppo, nell’immediato futuro, si spendono, si sono spesi e si spenderanno, con diversi livelli di responsabilità e con diversi compiti e funzioni, per salvare vite umane fino all’estremo sacrificio della propria».

Il presidente della Provincia di Benevento ha così concluso: «Solo pochi giorni fa, il 6 marzo, in occasione della Giornata dedicata ai Giusti dell’Umanità, che non fu possibile celebrare, come ogni anno in pubblico, proprio per il dilagare dell’emergenza Covid 19, abbiamo ricordato i valori che hanno animato quelle donne e quegli uomini che, in tutto il mondo, si sono impegnati per salvare altri esseri umani colpiti dalla barbarie e dalle dittature. Ebbene - ha concluso Di Maria -,mi permetto proporre alla Associazione no profit “Gariwo – La Foresta dei Giusti” ed al suo Presidente Gabriele Nissim, che propose la Giornata dei Giusti dell’Umanità, di voler promuovere la dedica di quella del 2021 agli uomini ed alle donne che sono stati, sono e saranno in prima linea contro quell’invisibile nemico responsabile della pandemia».