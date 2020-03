Disinfezione, in campo servizio forestazione della Provincia L'intervento degli operatori nella città capoluogo

Gli operatori del Servizio Forestazione della Provincia di Benevento hanno continuato nella giornata odierna l’opera di disinfestazione e lavaggio della città capoluogo. "Già nella giornata del 18 - viene comunicato in una nota dell'Ente provinciale - non appena resa esecutiva la direttiva del 17 marzo del Presidente Antonio Di Maria, assunta d’intesa con l’Amministratore unico di Asia di Benevento, Donato Madaro, in materia di contenimento del contagio da Covid 19, la squadra del Servizio Forestazione si era messa in azione nella zona alta del capoluogo. Oggi gli addetti della Forestazione, con i mezzi del Servizio, hanno provveduto alla sanificazione dell’area di pertinenza dell’Ospedale Fatebenefratelli e zone vicine, per poi risalire verso il centro storico e dunque verso Via Annunziata e via Fontanelle. L’intervento, coordinato dal Dirigente del Settore Tecnico della Provincia, Angelo Giordano e dai suoi Collaboratori, ha come obiettivo le strutture, infrastrutture e i servizi di interesse sovracomunale (come il Tribunale, gli Ospedali, Terminal bus) ed è stato sollecitato dalla stessa Asia in considerazione della carenza di mezzi e personale a disposizione, dovendo peraltro comunque assicurare l’espletamento dei compiti propri. Il Presidente Antonio Di Maria ha ringraziato gli operatori del Servizio ed il Settore Tecnico per il contributo che stanno rendendo alle misure di contenimento del contagio da Covid 19".