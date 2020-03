Posticipo pagamenti ex Iacp senza interessi di mora Marzo e Aprile si potranno pagare a maggio e giugno senza interessi di mora

Atteso l’attuale stato di forte restrizione degli spostamenti personali e al fine di non esporre l’utenza ad un maggiore rischio di contagio il cda Acer (ex iacp) su impulso del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha dato disposizione di considerare regolare il pagamento dei canoni locativi abitativi erp di marzo e aprile 2020 anche se effettuati entro il mese di maggio e quello di giugno 2020.

Tale spostamento nel versamento non determinerà addebito di interessi di mora.