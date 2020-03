Divieto panchine, Mastella: ora lo fanno tutti i sindaci "Qualche idiota definì folkloristica la mia ordinanza"

"Buona giornata. Voglio dirvi una cosa: oggi in Italia tanti sindaci stanno, imitandomi, disponendo la misura di vietare l’uso delle panchine. Da noi qualche idiota la definì folkloristica".

Così Clemente Mastella sulla decisione spesso 'contestata' perchè dichiarata eccessiva. Il sindaco torna a parlare dal suo profilo facebook, una linea diretta con i cittadini in questi giorni di emergenza.

Poi si rivolge ai più piccoli: "Bambini eccomi a voi: come andiamo con disegni, poesie, miniature, presepi? Continuate!

Grazie alle insegnanti che mi scrivono, partecipandomi del loro continuo dialogo educativo con i loro alunni".

E infine agli operatori sanitari: "Ieri ho fornito mascherine ai medici di famiglia ed ai pediatri dei vostri bambini, perché loro, e di questo gli siamo grati, sono in prima linea e rischiano tanto. Anche agli infermieri le ho date. Ci sentiremo nel corso della giornata!".