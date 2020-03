Acqua, distacchi utenze per morosità sospesi Il Comitato sannita acqua bene comunica il blocco delle sospensioni delle forniture

Il Comitato Sannita Acqua Bene Comune informa i cittadini di Benevento e dei 22 comuni della provincia serviti da Ge.se.sa. s.p.a., che l’Arera, con delibera n. 60 del 12.03.2020, ha bloccato tutte le sospensioni delle forniture di energia elettrica, gas naturale ed acqua per morosità del cliente/utente finale, per evitare il peggioramento delle condizioni sanitarie del paese a seguito dell’emergenza corona virus.

Dovranno quindi essere interamente rialimentate le forniture di acqua eventualmente sospese (o limitate/disattivate) dal 10.03.2020. Per il settore idrico l’obbligo di riattivazione si riferisce a tutte le tipologie di utenze domestiche e non domestiche.

Viene inoltre istituito un conto presso la Cassa per i servizi energetici ed ambientali, con disponibilità fino ad un miliardo, per garantire la sostenibilità degli attuali e futuri interventi a

favore degli utenti. Il Comitato Abc esorta Ge.se.sa. s.p.a. ad uniformarsi senza indugio alle direttive impartite dall’Autorità nazionale ed a pubblicare sul proprio sito internet la delibera sopra citata, comunicando ai cittadini le modalità di riallaccio delle utenze eventualmente distaccate.

Abc esprime la propria vicinanza alle persone che per difficoltà economiche hanno subito il distacco dell’acqua o il rallentamento dell’approvvigionamento idrico ed offre la propria assistenza gratuita, qualora si dovessero verificare situazioni di mancato rispetto della delibera sopra indicata in questo drammatica situazione di emergenza.

Eventuali segnalazioni potranno pervenire ai seguenti contatti: pagina Facebook Comitato Sannita Acqua Bene Comune, Mail: comitatosannitaabc@libero.it comitatosannitaabc@gmail.com