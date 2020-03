Coronavirus, sezione dedicata emergenza su sito Asia La comunicazione dell'azienda che a Benevento si occupa del ritiro dei rifiuti

L'Asia spa comunica di aver inserito, sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.asiabenevento.it/www2/menu.php, una specifica sezione dedicata all'emergenza Coronavirus. Cliccando sul banner rosso in calce alla pagina, i cittadini potranno consultare le risposte alle domande più frequenti sui servizi aziendali; trovare un collegamento link utile per la consultazione dei siti istituzionali che forniscono notizie sull'epidemia; e leggere le indicazioni dell'Istituto Superiore della Sanità su come raccogliere e gettare i rifiuti domestici.