"Fake news su di me: dicono sia malato, ma sto bene e lavoro" Un esercente di Benevento: "Una cliente mi ha mostrato un messaggio in cui si diceva fossi malato"

“Sto bene, sono nel mio negozio e non ho il coronavirus: la foto è di oggi”. Così Carlo De Luca, esercente cittadino, vittima di una delle tante fake news che qualche imbecille incurante del periodo diffonde ancora. Nel caso specifico lo vorrebbero infetto e ricoverato: “Me lo ha fatto vedere una cliente sul suo smartphone “Carlo De Luca il negoziante ha il coronavirus e sta male” diceva il messaggio: nulla di più falso, però, perché fortunatamente non sono infetto, non sono stato in contatto, che io sappia, con persone infette, sto bene e lavoro regolarmente. Spiace si diffondano queste sciocchezze perché oltre ad essere inadatte in un periodo così difficile mettono anche in difficoltà le persone in un momento che facile certo non è”.