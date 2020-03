Unpli Benevento, Mazzeo: "In prima linea contro l'emergenza" Le Pro Loco sannite sono scese in campo per aiutare la comunità

L’Unpli Benevento dopo l’appello sulla carenza di sangue da parte delle strutture competenti, si è attivata in prima linea a sostegno della Comunità. “E’ nel momento del bisogno –ha spiegato il Presidente Provinciale del Comitato UNPLI Benevento, Renzo Mazzeo- che ognuno di noi deve unire le forze e porgere la mano ai più deboli. Sono molto soddisfatto, della solidarietà dei nostri soci, in questo momento di paura e restrizione nell’uscire dalle proprie abitazioni. I nostri volontari non hanno fatto un passo indietro, ma come hanno sempre dimostrato alla collettività, si sono messi in prima fila per salvare insieme alle strutture sanitarie la vita a chi ha bisogno.

L’Unpli non poteva essere assente in questo momento –sottolinea Mazzeo-, la cittadinanza Sannita è stata sempre vicino alle nostre iniziative, più delle volte solo grazie ai loro contributi e alla loro partecipazione, si sono realizzate tante attività che hanno dato lustro alla Provincia e alla nostra associazione. Al nostro invito hanno aderito quasi tutte le Pro Loco Sannite, molte di esse raccogliendo adesioni di donatori che non svolgono attività di volontariato”.

Oltre alle donazioni di sangue, per rendere meno oppressivo questo momento di difficoltà sociale, molte sono le iniziative messe in campo delle Pro Loco Sannite in questi giorni:

La Pro Loco Ing. Pino Di Donato di Ceppaloni ha contribuito acquistando insieme al proprio comune circa 3.000 mascherine da donare alla popolazione.

Le Pro Loco di Paduli e Pietrelcina in collaborazione con le rispettive Amministrazione Comunale hanno attivato un servizio di consegna farmaci e spesa a domicilio per le fasce più deboli.

La Pro Loco Murgantia di Morcone ha attivato un concorso social fotografico, per bambini e adulti denominato #morconerestaacasa.. e nello stesso tempo svolgono attività di sensibilizzazione in collaborazione con il proprio comune;

La Pro Loco di Vitulano ha messo a disposizione i soci per la protezione individuale presso il presidio SAUT 118, fornendo kit completi di tute, occhiali protettivi, guanti e mascherine.

La Pro Loco di Paupisi insieme con il comune, ha promosso un’iniziativa giornaliera di far ascoltare alle ore 12:00 per l’intero paese attraverso un impianto fonico l’inno di Mameli. Dalle 20:00 si ricomincia con musica italiana proseguendo con l’inno di Mameli e il Silenzio. Nella stessa comunità hanno sviluppato un concorso di disegno per i bimbi e ragazzi della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria e di I° grado in collaborazione con Poste Italiane, creando una mostra di tutti gli elaborati che verrà esposta in occasione della sagra del Cecatiello di Agosto;

La Pro Loco Telesia ha donato al proprio paese 19 alberi, da piantare in alcune zone del paese per la salvaguardia del verde e la pulizia dell’ambiente.

Le Pro loco di Paolisi e Dugenta stanno partecipando ad una raccolta fondi da consegnare ai presidi sanitari San Pio di Benevento e il Sant’Alfonso di Sant’Agata dei Goti, per l’acquisto di farmaci, mascherine, tute ecc…

Queste sono solo alcune delle azioni messe in campo in questo momento con l’aspettativa di rendere meno sofferente questo periodo.

“Invito tutti a riflettere –ha spiegato Mazzeo- su una frase che da giorni sta circolando tra le nostre Pro Loco e la voglio estendere a voi tutti “RESTIAMO A CASA OGGI PER STARE TUTTI INSIEME DOMANI”.

Sono convinto, che in questo momento adottando misure di responsabilità comune, come sollecitato dagli organi istituzionali, unendo tutte le forze civili e sociali, riusciremo ad uscire fuori da questo brutto periodo, l’UNPLI Benevento e le Pro Loco Sannite sono a disposizione per qualsiasi iniziativa istituzionale intrapresa per il bene dei nostri cittadini, mettendo a disposizione impegno e professionalità”.

#andràtuttobene……. IO RESTO A CASA