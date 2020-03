La Caritas al fianco degli ultimi: "Andrà tutto bene" La lettera ai fedeli e l'elenco dei servizi garantiti a chi è in difficoltà

“Carissimi, viviamo questo tempo di difficoltà con molta ansia e tremore, ma la nostra fede in Colui che è Risorto, può e deve trasformare questo tempo, in segno di speranza e fraternità”. Così in una nota della Caritas Diocesana di Benevento che rivolgendosi ai fedeli scrive: “'Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?' (Rm. 8,31), non lasciamoci, dunque, intimorire dagli eventi e attendiamo con gioia la fine di questa "quarantena", vivendola pienamente come Quaresima, sapendo che alla fine di tutto ci sarà la Resurrezione. Questi sono anche i giorni della responsabilità e dell'impegno personale per il bene di tutti. Andrà tutto bene. Scriviamolo con i colori dell'arcobaleno, che Dio disegnò nel cielo per riappacificare con Sé l'umanità dopo il diluvio, affinché la morte non avesse mai più avuto la meglio sulla vita (Gen. 9, 8-17). Esponiamo la scritta sulle finestre e sui balconi delle nostre case, sulle facciate di palazzi, chiese, negozi, ma, soprattutto, incidiamola, con caratteri indelebili, nel nostro cuore, affinché, passata l'emergenza, possiamo testimoniare la nostra conversione e il cambiamento del nostro stile di vita. Appena l'emergenza cesserà, non torniamo a vivere con egoismo, indifferenza, violenza, arroganza, la nostra quotidianità, avendo la presunzione di essere i padroni della terra dimenticando, invece, che ne siamo solo i custodi e lo siamo per un tempo breve. La Chiesa Beneventana, ha accolto con gioia l'invito del Santo Padre Francesco, che chiede a tutti, in questo momento difficile, di moltiplicare i gesti di solidarietà per essere accanto, agli ultimi, ai poveri, ai senzatetto, a chi ha perso il lavoro, agli anziani, agli ammalati, agli immigrati”.

“La Diocesi attraverso la Caritas, diocesana e quelle parrocchiali, l'ufficio Migrantes, l'ufficio della Pastorale della Salute, si fa vicina alle esigenze di chi è nel bisogno o nella difficoltà momentanea, con i servizi che offre quotidianamente: servizi quotidiani, Mensa (con la possibilità di asporto o consegna a domicilio per le persone sole e/o anziane e/o ammalate), Market Solidale (l’accesso alle derrate alimentari avviene previa esibizione del buono che ne garantisce il diritto per il ritiro ed è consentito ad un solo membro per nucleo familiare ad orario prestabilito per un massimo di 15 nuclei serviti al giorno). In oltre è offerta la possibilità, (previa misurazione della temperatura corporea e della consegna dell’autodichiarazione di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus Covid-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020), di poter usufruire degli ulteriori servizi offerti dalla Caritas: Dormitorio; Sala medica, Centro d'Ascolto, Sportello Migrantes, Sportello Sovra-indebitamento, Sportello Advocacy, Sonsulenza psicologica (anche on line). Per richieste di aiuto ci si può rivolgere alla Caritas diocesana di Benevento: Cittadella della Carità "Evangelii gaudium" di Via San Pasquale, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30”.