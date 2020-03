Covid19, in arrivo 20mila mascherine per Benevento Altre 500 mascherine donate al sindaco Mastella sono state distribuite ieri

"Si è tenuta questa mattina una riunione convocata dal sindaco Clemente Mastella per organizzare la distribuzione alla popolazione delle 20mila mascherine FFP2 e chirurgiche ordinate dal Comune in queste ore grazie anche al contributo di assessori e dirigenti (che hanno destinato una parte delle proprie indennità a quest’iniziativa coprendo circa la metà del costo dell’acquisto)".

E' quanto comunicato in una nota dell'Ente in cui viene precisato: "Alla riunione hanno partecipato anche gli assessori Carmen Coppola, Luigi Ambrosone e Raffaele Romano, oltre al dirigente del Settore Affari Generali Gennaro Santamaria. Priorità assoluta nella distribuzione delle mascherine sarà data a coloro che in questo momento sono impegnati nelle attività di assistenza alla popolazione e nelle attività di contenimento della diffusione del Covid-19, e cioè ai medici di

base che, a loro volta le distribuiranno anche ai propri pazienti durante le visite domiciliari e ambulatoriali; alle associazioni sociali e di volontariato impegnate nell’assistenza (tipo Protezione Civile, Misericordia, Caritas, Croce Rossa, Unitalsi, etc.); alle parrocchie e alle comunità evangeliche che, a loro volta, le distribuiranno alle persone che ne hanno maggiormente bisogno. Le 20mila mascherine in arrivo si sommeranno alle oltre 500 ricevute in dono dal sindaco Clemente Mastella e distribuite ieri a medici, infermieri, agenti della Polizia Municipale, dipendenti comunali a contatto con il pubblico, volontari della Protezione Civile, dipendenti dell’Asia e delle imprese di onoranza funebre".