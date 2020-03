Sospeso abbattimento ex palazzo Inps di via Calandra La decisione del sindaco

"Sospeso l'abbattimento del Palazzo ex Inps di via Calandra". E' quando comunicato in una nota dell'Ente in cui viene precisato: "Il sindaco Clemente Mastella, ritenendo che l’inizio dei lavori di abbattimento del Palazzo ex Inps di via Calandra sia in contrasto con la situazione emergenziale in atto, con propria ordinanza ha disposto la sospensione dei suddetti lavori al fine di salvaguardare la quiete e la salute pubblica e privata, oltre che la salubrità dell’area oggetto dell’intervento".