Il presidente della Provincia: "Non uscite di casa" Di Maria: "Non dobbiamo andare per strada. Lo dice il buon senso"

Il presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha inviato un messaggio a tutti i concittadini invitandoli a non uscire di casa se non per i casi effettivamente necessari. “Non dobbiamo andare per strada. Lo dice il buon senso, prima ancora che il rispetto degli obblighi cui siamo tutti sottoposti per ordine delle Autorità di Governo: solo così e cioé solo restando chiusi dentro possiamo arrestare il diffondersi del contagio da Covid 19”, ha sottolineato Di Maria. Il Presidente, che ha lanciato l’appello anche quale Sindaco di Santa Croce del Sannio, ha sottolineato come, ai confini regionali e provinciali dell’Alto Sannio siano stati accertati casi di contagio: e questa circostanza, ovviamente, ripropone con tutta evidenza ed ancora una volta la necessità di non uscire di casa.

Di Maria ha sottolineato che il mancato rispetto delle norme anticontagio sottopone ancora a maggiore pressione, stress e fatica gli uomini e le donne ed alle stesse strutture sanitarie locali. A tale proposito, il presidente della Provincia ha aggiunto "che deve fare assolutamente riflettere tutti i cittadini il documento diffuso nelle scorse ore dal Presidente dell'Ordine dei Medici sanniti, Giovanni Pietro Ianniello, che ha voluto segnalare i gravi e documentati rischi che stanno correndo gli operatori sanitari in questi giorni. Di Maria ha, dunque, rinnovato, a nome personale e della Provincia di Benevento, il suo più vivo ringraziamento per quello che i sanitari stanno facendo".

Allo stesso tempo Di Maria ha voluto ringraziare "anche quegli uomini e quelle donne che tutti i giorni sono al lavoro nelle Farmacie, negli esercizi alimentari e negli Uffici autorizzati ad erogare servizi essenziali, all’Esercito, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia locale per il loro straordinario contributo a garantire i flussi vitali ed indispensabili alla comunità ed alla società civile".