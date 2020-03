Dedicare la Giornata dei Giusti a chi lotta contro Covid19 La proposta della Associazione “Gariwo - La Foresta dei Giusti” a Di Maria

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha ricevuto dal Presidente della Associazione “Gariwo - La Foresta dei Giusti”, Gabriele Nissim, per il tramite della Referente in Campania, Enza Nunziato, la seguente mail in merito alla sua proposta di dedicare la Giornata dei Giusti dell’Umanita’ del 6 marzo 2021 a coloro i quali sono oggi in prima linea nella lotta a Covid 19 per salvare vite umane.

“Gent.mo Presidente Di Maria,

desidero ringraziarla per la sollecitazione che rivolge a Gariwo al fine di dedicare la prossima Giornata dei Giusti 2021 a chi è in prima linea sul fronte sanitario. Angeli che proteggono le nostre vite.

Una richiesta la Sua, che si unisce già all’afflato umano avviato da Gariwo. Da quando è iniziato questa pandemia Gariwo ha seguito e segue con attenzione tutte le fasi di questo tempo terribile “infestato dal coronavirus”, e ha speso parole di ringraziamento a medici e personale sanitario. Noi di Gariwo, siamo sempre vicini a chi, senza risparmiarsi e in silenzio, proprio come sta facendo l’intero comparto della Sanità Italiana, offre la propria competenza e la propria professionalità, la propria Vita a chi ha bisogno di essere aiutato.

Da diversi giorni, Benevento, sta partecipando, con gli studenti del Liceo Scientifico Rummo, coordinati dal prof. Gaetano Panella, al coordinamento di Gariwo ai tempi del coronavirus con la programmazione di interventi e scelte per il domani, che speriamo possa essere colorato da un immenso arcobaleno luccicante e iridescente di bellezza, di solidarietà e di amicizia.

Ognuno di noi nella sua vita quotidiana può diventare una “barriera” nei confronti della malattia, accettando con serenità le restrizioni governative che non devono essere percepite come “imposizioni” ma come regole che possono fare la differenza tra il baratro e la rinascita.

Dalla sfida a questa pandemia la nostra società può crescere moralmente e diventare più responsabile. Il Coronavirus, riportandoci alla consapevolezza della nostra fragilità umana, ci fa comprendere che nel mondo globalizzato di oggi le contrapposizioni, le divaricazioni, i nazionalismi sono soltanto un'illusione che non porta da nessuna parte. L’epidemia può essere vinta solo attraverso una concertazione internazionale dove la ricerca scientifica ha un valore fondamentale. La ragion d’essere di Gariwo è stata quella di rileggere la storia a partire da chi si è assunto una responsabilità nelle situazioni di emergenza, mostrando la possibilità dell’uomo di essere sempre un argine contro il male attraverso scelte che se non cambiano il mondo, comunque permettono di salvare l’umanità nello spazio limitato in cui ognuno è sovrano. Gabriele Nissim”.