Asia, lunedì secondo lavaggio strade Interventi finalizzati a garantire la maggiore igiene possibile delle aree pubbliche

L'Asia comunica che da lunedì 23 marzo provvederà ad effettuare un secondo lavaggio straordinario delle strade cittadine e delle contrade. L'Azienda, che sta coordinando l'attività dopo un protocollo siglato con la Provincia di Benevento, precisa che i prodotti utilizzati sono diluiti in acqua in percentuali ben al di sotto delle soglie di pericolo per l'ambiente, in osservanza delle direttive nazionali e regionali in materia.

“Gli interventi di lavaggio in corso – ha chiarito l'amministratore unico, Donato Madaro - sono finalizzati a garantire la maggiore igiene possibile delle aree pubbliche, in assenza di pioggia, per prevenire l'insorgenza di altre possibili infezioni che aumenterebbero la criticità del sistema sanitario in questo grave momento di emergenza epidemiologica”. “Voglio ringraziare la Provincia – ha aggiunto Madaro – nella persona del presidente, Antonio Di Maria, per averci messo a disposizione mezzi più piccoli rispetto a quelli in nostra dotazione che ci consentiranno di raggiungere anche le stradine più strette e di sanificare tutti i punti della città e delle contrade, oltre al personale del servizio forestazione”.