"Querelati per aver chiesto di sapere cosa accade al San Pio" Altrabenevento replica al sindaco dopo l'annuncio di querela

“Mastella annuncia la solita querela ad Altrabenevento che chiede di prestare attenzione al focolaio covid19 di Ariano Irpino e di sapere cosa succede all'ospedale San Pio”.

L'associazione Altrabenevento con una nota a firma dell'avvocato Sandra Sandrucci interviene dopo che il sindaoc Mastella ha annunciato di voler querelare l'associazione per una serie di motivi.

Nella nota Altrabenevento riporta una relazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Pio nella quale si parla di due persone – poi risultate positive al Covid 19 - transitate a inizio marzo all'interno del pronto soccorso.

“Dopo la brutta scoperta – scrive Sandrucci -, sono stati effettuati 126 tamponi per i medici, gli infermieri e gli ammalati per accertare il livello di contagio nell'Ospedale di Benevento, ma nessuno chiarisce se sono stati chiusi temporaneamente per sanificazione i reparti interessati e perché non sono stati posti in quarantena i sanitari, come accaduto ad Ariano per un caso analogo. I vertici della sanità locale non chiariscono perché tardano ad arrivare i risultati dei tamponi”.

Chiarimenti che però potrebbero arrivare lunedì prossimo quando i vertici del Rummo, dell'Asl e il sindaco terranno una conferenza stampa.

“Abbiamo chiesto di sapere – scrive poi Altrabenevento -, e riteniamo che sia un diritto di tutti i cittadini, cosa è stato fatto per individuare i possibili contagiati dai sanitari rimasti in servizio fino all'insorgere dei sintomi della malattia. Nessun chiarimento è arrivato dai vertici dell'ospedale San Pio e della ASL nonostante analoghe richieste di chiarimenti avanzate dal segretario di Fratelli d'Italia, dal presidente del Consiglio Comunale e da alcuni giornalisti...”.