Altra scossa nel Sannio: ancora a San Leucio In mattinata: magnitudo 2.6

Nuova scossa di terremoto in mattinata nel Sannio. La scossa è stata registrata dai sismografi alle 10.06 del mattino. L'epicentro è sempre lo stesso: la zona di San Leucio del Sannio e anche la magnitudo è la medesima di ieri: 2.6, ma a differenza di ieri sembra sia stata avvertita meno nitidamente dalla popolazione forse a causa della maggior profondità in cui è avvenuta (18 chilometri). Non si segnala alcun danno a cose o persone.