Volontari nei Centri Commerciali... perché non aprire un bando La proposta del segretario generale Uil Av/Bn Luigi Simeone

"Il provvedimento del Governo lascia inalterato il problema dei lavoratori dei centri commerciali esposti a ritmi di lavoro abbondantemente superiori a quelli consueti, che li espone a maggior rischio e per le esposizione e per lo stress psicofisico che naturalmente ne abbassa le difese immunitarie. Se si è preferito tutelare le esigenze collettive di approvvigionamento evitando assembramenti e maggiore concentrazione degli utenti in un minor tempo di apertura, bisogna però rispondere anche alle ineludibili esigenze dei lavoratori e dei datori delle catene commerciali e dei centri di piccole e medie dimensioni, salvaguardando i diritti di tutti. Come fatto per i medici, si potrebbe pensare a ‘bandi” per la ricerca di volontari che in Cassa Integrazione - magari proprio del settore Commercio - siano disponibili a rientrare a lavoro a supporto per degli esercizi aperti che così potrebbero rispondere alle mutate esigenze, anche con consegne a domicilio o spesa drive".

Così Luigi Simeone, segretario generale Uil Av/Bn. "Se bisogna evitare la concentrazione degli utenti, allunghiamo i tempi e aumentiamo il personale, magari con centri commerciali e turni di apertura (modello farmacia) che assicurino la fornitura in sicurezza, nel rispetto e nella garanzia delle DIP e degli spazi e distanze di tutela. Questo potrebbe essere un altro bel segnale che i lavoratori potrebbero dare".