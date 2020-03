Asia: ecco elenco servizi garantiti e vazioni attività Le nuove disposizioni per la raccolta dei rifiuti in città

Servizio di raccolta dei rifiuti in città, l'Asia comunica di "aver pubblicato, sulla sezione del proprio sito istituzionale dedicato all'emergenza del Coronavirus, un elenco specifico dei servizi garantiti e di quelli modificati dall'Azienda per rispondere alle domande più frequenti poste dall'utenza". In particolare, in una nota l'azienda che si occupa del servizio in città precisa: "Il servizio di raccolta dei rifiuti domiciliare e stradale verrà garantito su tutto il territorio, seguendo le modalità e i giorni previsti dal calendario degli svuotamenti; le modalità di accesso all'Ecocentro comunale di contrada Margiacca sono state modificate: fino al 3 aprile i cittadini non potranno più accedervi, ma sarà consentito contattare i numeri verdi 800 194 919 oppure 800 254 696 per prendere un appuntamento per il conferimento; il servizio ritiro ingombranti su prenotazione continuerà ad essere garantito con le stesse modalità, adottando le precauzioni di distanza per evitare qualsiasi contatto tra l’utente e l’operatore, mentre il servizio di raccolta del verde di potatura a domicilio è stato sospeso fino al 3 aprile". Ed ancora: "Lo sportello Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) di piazza Roma resterà chiuso fino al 3 aprile, salvo proroghe disposte dal Governo, ma l'Azienda assicurerà lo svolgimento delle prestazioni lavorative del proprio personale dipendente preposto a tali funzioni pertanto il numero verde per segnalazioni, disservizi e reclami è e sarà pienamente operativo; il servizio di spazzamento stradale verrà garantito e non subirà variazioni".