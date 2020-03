Covid19, nuova organizzazione per gli uffici del comune Con un'ordinanza Mastella ha disciplinato i diversi servizi

Nuova organizzazione per gli uffici comunali di Benevento per contribuire a contenere il contagio da coronavirus.

Con un'ordinanza il sindaco Clemente Mastella ha deciso che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, solo l'Ufficio Stato Civile assicura i servizi in presenza e con apertura al pubblico, dalle ore 9 alle 11 del lunedì-mercoledì-venerdì-sabato; i servizi urgenti ed indifferibili che richiedono la presenza in servizio, invece, sono: la Polizia municipale, un contingente minimo di operai e tecnici da destinare a servizi tecnico-manutentivi urgenti ed indifferibili, l'Ufficio Gabinetto del Sindaco che svolge funzioni di coordinamento delle misure atte a contrastare l'epidemia da Covid 19 nonché altri servizi che, per motivato giudizio dei dirigenti, siano urgenti, indifferibili e debbano obbligatoriamente essere erogati 'in presenza'; gli altri servizi saranno erogati, per esigenze urgenti ed indifferibili, con modalità telematiche e, nel caso non sia possibile, previa prenotazione da parte degli utenti.