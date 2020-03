Al via smart working negli uffici della Provincia Dopo le nuove disposizioni del Governo

In ottemperanza alle disposizioni governative e regionali, il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha dato indirizzi agli fffici per limitare al minimo indispensabile la presenza dei Dipendenti dell’Ente negli ambienti di lavoro della città capoluogo restringendo di conseguenza le attività ordinarie degli Uffici Tecnici ed Amministrativi.

In particolare, sono state date indicazioni al fine di incentivare la fruizione delle ferie pregresse e non godute e per la estensione, nei limiti del possibile, al personale tutto delle misure di “smart working”.

Saranno comunque assicurati i servizi essenziali e, a tale proposito, il Presidente Di Maria aveva già emanato un proprio Decreto per l’adozione degli atti deliberativi “in modalità a distanza”, secondo le norme impartite dal Governo centrale lo scorso 17 marzo 2020.