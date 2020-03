Covid 19. Attualmente 13 sanniti positivi. 10 sono ricoverati VIDEO - A questi vanno aggiunti un guarito e un decesso. Ferrante i presidi ci sono per i sanitari

Dopo due settimane di emergenza coronavirus nel sannio una conferenza stampa attraverso la quale sindaco, prefetto e i direttori generali dell'Asl e dell'Azienda ospedaliera San Pio hanno cercato di fare chiarezza dopo una serie di polemiche dovute anche alla mancata comunicazione ufficiale su numeri e dati da parte della autorità sanitarie sannite. Da ieri invece sia l'Asl che il Rummo, ovvero l'azienda sanitaria San Pio comunicano due volte al giorno i bollettini con i numeri dei contagiati. Una trasparenza che sarà sicuramente utile anche contro le continue fake news e post su facebook che troppo spesso altro non fanno che creare allarmismi.

Tornando alal conferenza stampa, il sindaco Clemente Mastella in apertura ha ringraziato per la disponibilità il Prefetto Francesco Antonio Cappetta e i direttori dell'Asl, Genanro Volpe e dell'Azienda sanitaria San Pio, Mario Nicola Ferrante. Il sindaco ha poi rimarcato la necessità di restare in casa ed ha anche rinnovato la raccomandazione per i commercianti a non aumentare i prezzi in maniera indiscriminata. Il primo cittadino ha poi annunciato il via dei servizi di controllo presso le stazioni ferroviarie e laddove arrivano i bus da fuori provincia e regione.

Soddisfatto il prefetto di Benevento per l'esito dei controlli nelel ultime ore. Controlli che hanno fatto registrare un sostanziale abbassamento del numero di persone controllate e questo significa che i sanniti stanno rispettando le ordinanze di Governo, Regione e Comune.

E' toccato al numero uno dell'Asl di Benevento snocciolare i numeri dell'emergenza sanitaria coronavirus. “Attualmente - ha spiegato Gennaro Volpe – sono 13 le persone residenti in provincia di Benevento contagiate. Di queste 10 sono ricoverate al Rummo e tre sono presso i loro domicili”. Volpe ha poi precisato che ci sono “altre quattro persone ricoverate al Rummo. “Di queste tre arrivate dalla vicina provincia Irpina, una dal napoletano”. Dei pazienti ricoverati ci sono anche due medici e 5 infermieri del Rummo.

Volpe ha poi annunciato la possibilità di riaprire i presidi ospedalieri di Cerreto Sannita e san Bartolomeo in Galdo “per ospitare i degenti ordinari e attualmente ricoverati negli ospedali della città o le persone in quarantena o che hanno superato la fase critica del contagio”.

Numeri ribaditi a gran voce anche dal direttore generale dell'azienda San Pio di Benevento che comprende gli ospedali Rummo e Santa Maria de' Liguori di Sant'Agata de' Goti.

Il dottore Mario Ferrante ha snocciolato i numeri di macchinari, posti letto, pazienti e Dpi (mascherine, guanti, camici, e altri dispositivi) messi a disposizione dei sanitari dell'ospedale Rummo.

Dispositivi di sicurezza a disposizione dei sanitari: mascherine Fp3 6.695; Mascherine FFp3: 1.615; mascherine chirurgiche: 45.250; circa 545mila guanti certificati; 164 visiere di protezione e 68 occhiali di protezione. A questi vanno aggiunti: 2.150 camici monouso e 3.152 calzari.

Il numero uno dell'azienda San Pio ha poi chiarito l'aspetto dei tamponi: “All'inizio della crisi abbiamo fatto 126 tamponi che secondo i protocolli forse non sarebbero dovuti essere fatti. Ma ad oggi dei 126 tamponi di 102 abbiamo ottenuto la risposta. Di tutti questi rimangono 24 ma dopo 15 giorni di effetto finestra e senza sintomi da parte degli interessati è dieventato pressochè inutile analizzarli”. Ferrante ha però annunciato: “Oggi arriverà il macchinario per eseguire i tamponi all'interno del Rummo e per questo io vi assicuro che i 24 tamponi che erano rimasti li analizzeremo per eccesso di zelo, per una maggiore tranquillità”.

