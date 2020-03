Sanificazione strade, protocollo Asia, Coldiretti e Cia Madaro: "Fondamentale la collaborazione tra tutti per affrontare questo momento"

L'Asia ha siglato questa mattina due protocolli: uno con la Coldiretti Benevento e l'altro con la Cia per la sanificazione della città. Le associazioni degli agricoltori metteranno a disposizione mezzi e personale adeguato per procedere al lavaggio delle strade rurali, mentre l'Azienda fornirà loro la miscela di acqua e sanificante.

L'accordo fa seguito allo stato di emergenza dichiarato su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla diffusione del Coronavirus. Dopo il documento di collaborazione sottoscritto con la Provincia, l'Asia avrà anche il supporto della Coldiretti e della Cia per procedere alle operazioni di lavaggio straordinario delle strade, tentando di contrastare il contagio da Covid-19.

“E' fondamentale in questo momento di emergenza – ha dichiarato l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro – la collaborazione tra tutti gli attori istituzionali. La nostra Azienda ed il Comune di Benevento hanno messo in campo un grande sforzo per garantire il contenimento del Covid-19 e garantire la tutela della salute pubblica. Ringrazio, dunque, Provincia, Coldiretti e Cia per l'aiuto offerto alla nostra causa: insieme sono convinto che si potrà fare meglio e di più”.