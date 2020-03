Cgil: "Lavorare nella massima sicurezza è un imperativo" Covid 19. "La Cgil di Benevento intensificherà la verifica che con i suoi rappresentanti"

“Un ringraziamento a tutti i lavoratori che con la loro opera permettono ai cittadini di resistere, nella fase drammatica che stiamo vivendo. Un pensiero va, quindi, ai lavoratori delle filiere della sanità, dell’agro-alimentare, dell’energia”. Così la Cgil di Benevento interviene dopo l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla stretta sulle aziende con la conseguente chiusura di alcuni comparti produttivi.

“Quelli che operano nei servizi e nella produzione – spiegano dalla Cgil -, e tutto ciò che gira intorno: lavoratrici e lavoratori delle mense, delle pulizie, del commercio, della grande distribuzione, della vigilanza, dei trasporti, … A tutti quelli che, tra mille difficoltà e preoccupazioni, sono al loro posto di lavoro, come a quelli che da casa si misurano con lo “smart working”, il cosiddetto lavoro agile, che spesso agile non è, a causa della novità per molti di essi, ma anche per l’azienda ed ente e per gli strumenti non forniti.

È compito di tutti quelli che ne hanno la responsabilità, i dirigenti di aziende e di enti e le Istituzioni, assicurare le condizioni per un lavoro quanto più sereno possibile, sia pure in questa situazione di eccezionalità, a tutti i lavoratori che sono in trincea”.

Poi il monito: “La sicurezza sul lavoro deve essere assoluta, con il rispetto delle norme ordinarie e delle ultime eccezionali. I dispositivi di sicurezza devono essere per tutti e sicuri.

Va aggiunto che i lavoratori non sono delle pedine da utilizzare e basta. Devono essere messi nelle condizioni di poter svolgere il loro compito al meglio, e questo è possibile anche con la partecipazione, la chiarezza, la trasparenza delle decisioni e l’informazione continua.

E vi sono luoghi dove la trasparenza, la chiarezza dell’informazione hanno una valenza maggiore, che non riguarda i soli lavoratori coinvolti, ma che interessa all’intera cittadinanza, come, in particolare, nei settori della sanità, dove conoscere con chiarezza quali misure sono messe in campo e avere un aggiornamento puntuale e continuo della situazione dei ricoveri e dei problemi tecnici connessi interessa certamente al personale che lì opera, ma anche agli altri cittadini.

L’accordo Sindacati, Associazioni datoriali e Governo del 14 marzo, Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro', prevede in tutti i luoghi di lavoro la costituzione di un comitato per applicare le regole di sicurezza con la partecipazione dei rappresentanti sindacali e rappresentanti della sicurezza. Questi comitati devono funzionare dappertutto”.

Nuove norme che fanno alzare la guardia anche dei sindacati. “La Cgil di Benevento intensificherà la verifica che con i suoi rappresentanti sta effettuando in tutti i posti di lavoro. Senza sicurezza non si lavora. Sicurezza iniziale e continua nel tempo.

Con il DPCM di ieri, che limita le attività lavorative, i sindacati confederali ritengono che sono consentite inspiegabilmente attività non indispensabili, mettendo a rischio la salute di lavoratori e lavoratrici. Non condividiamo l’elenco dei settori che continueranno normalmente la produzione. Sosterremo tutte le iniziative di lotta e mobilitazione a difesa della salute e della sicurezza. Ci attiveremo presso i Prefetti per ottenere un’ulteriore stretta sulle attività produttive non essenziali. Si deve lavorare solo nelle produzioni essenziali. Si deve lavorare solo dove la sicurezza è garantita, altrimenti si sciopera”.